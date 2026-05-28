Cazare de la 38 de lei pe noapte pe litoral în weekendul de Rusalii

Sursă: realitatea.net

Hotelierii taie din prețuri în speranța că vor atrage mai mulți turiști

Minivacanța de Rusalii din perioada 30 mai – 1 iunie este considerată primul mare test pentru sezonul estival din acest an. Reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc spun că interesul pentru vacanțele interne rămâne ridicat, iar hotelierii au pregătit oferte pentru toate buzunarele.

Anul acesta, Rusaliile se suprapun cu Ziua Copilului, ceea ce transformă finalul lunii mai într-un weekend prelungit care îi trimite pe mulți români către litoral, munte, stațiuni balneare sau Delta Dunării.

Litoralul ar putea fi luat cu asalt pe ultima sută de metri

Potrivit estimărilor făcute la începutul săptămânii, gradul de ocupare pe litoral era de aproximativ 30%, însă temperaturile ridicate anunțate pentru finalul săptămânii îi fac pe operatorii din turism să se aștepte la un val de rezervări de ultim moment.

În alte zone turistice din țară, cifrele sunt și mai mari. Stațiunile balneare se apropie deja de un grad de ocupare de aproximativ 70%, în timp ce pensiunile din turismul rural au ajuns la circa 60%.

În zona montană, gradul de ocupare estimat este de aproximativ 40%, iar în Delta Dunării aproape jumătate dintre locurile disponibile sunt deja rezervate.

Cât costă cazarea la mare de Rusalii

Analiza realizată de Federația Patronatelor din Turismul Românesc arată că litoralul românesc rămâne una dintre variantele accesibile pentru mini-vacanța de început de sezon.

Cele mai mici tarife pentru cazare simplă pornesc de la:

38 lei/persoană/noapte în Eforie Nord

49 lei în Neptun-Olimp

57 lei în Saturn

59 lei în Eforie Sud

62 lei în Venus

63 lei în Mamaia

64 lei în Jupiter

Pentru turiștii care aleg pachete cu mic dejun inclus, prețurile încep de la 97 lei/persoană/noapte în Saturn și pot ajunge la 129 lei în Mamaia Nord.

Pachetele all inclusive au tarife cuprinse între 174 lei/persoană/noapte în Mamaia Nord și 255 lei/persoană/noapte în Mamaia.

Prețuri și la munte sau în Delta Dunării

Cei care preferă muntele pot găsi cazare de la:

57 lei/persoană/noapte în Brașov

60 lei în Bușteni

85 lei în Predeal

90 lei în Sinaia

115 lei în Moieciu de Sus

123 lei în Azuga

Și Delta Dunării rămâne pe lista destinațiilor căutate pentru începutul verii. Tarifele pentru cazare simplă pornesc de la:

60 lei/persoană/noapte în Corbu

72 lei în Tulcea

140 lei în Vadu

165 lei în Murighiol

În zona turismului rural, pensiunile din Maramureș au oferte care încep de la aproximativ 75 lei/persoană/noapte.