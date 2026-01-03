Cine este Nicolás Maduro și de ce vrea SUA să-l înlăture de la putere

Administrația Trump nu-l recunoștea ca președinte al Venezuelei pe Nicolas Maduro

Președintele american Donald Trump a intensificat în ultimele săptămâni presiunile asupra liderului venezuelean Nicolás Maduro, acuzându-l atât de alimentarea valului de migrație către Statele Unite, cât și de implicare în traficul de droguri.

Administrația Trump dublase recompensa pentru informații care să ducă la capturarea lui Maduro.

Cine e Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro a ajuns în prim-plan sub conducerea președintelui de stânga Hugo Chávez și a Partidului Socialist Unit din Venezuela (PSUV).

Maduro, fost șofer de autobuz și lider sindical, i-a succedat lui Chávez și este președinte din 2013.

În cei 26 de ani în care Chávez și Maduro s-au aflat la putere, partidul lor a preluat controlul asupra unor instituții-cheie, inclusiv Adunarea Națională, o mare parte a sistemului judiciar și consiliul electoral.

În 2024, consiliul electoral l-a declarat pe Maduro câștigător al alegerilor prezidențiale, deși numărătorile paralele ale opoziției sugerau că principalul lor candidat, Edmundo González, câștigase detașat.

Statele Unite sunt una dintre numeroasele țări care au declarat alegerile ilegitime și l-au recunoscut pe González drept „președinte ales”. Dar, cu Maduro deținând ferm controlul asupra armatei, poliției și legislativului, acesta a rămas la putere, iar González a fugit în exil de teama arestării.

De ce se concentrează Trump asupra Venezuelei?

Trump a făcut din stoparea imigrației o prioritate în cel de-al doilea mandat al său și îl învinuiește pe Maduro pentru sosirea unui număr mare de migranți venezueleni în SUA.

Din 2013, se estimează că aproape opt milioane de venezueleni au fugit de criza economică și represiunile politice din Venezuela, ambele agravate sub Maduro.

Cei mai mulți au fugit în țări din America Latină, dar sute de mii au ajuns în SUA.

Fără a oferi dovezi, Trump l-a acuzat pe Maduro că „își golește închisorile și azilele de nebuni” și că „își obligă” deținuții să migreze în SUA.