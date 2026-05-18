Lamine Yamal ratează startul Cupei Mondiale. Incertitudine majoră pentru naționala Spaniei după accidentarea suferită în Aprilie

Lamine Yamal va rata începutul Cupei Mondiale, după ce problemele medicale suferite în luna aprilie s-au dovedit mai serioase decât se estimase inițial.

Tânărul atacant al Barcelonei s-a accidentat la piciorul stâng pe 22 aprilie, în meciul câștigat de FC Barcelona cu 1-0 în fața celor de la Celta Vigo, partidă în care a transformat și un penalty. De atunci, jucătorul nu a mai evoluat.

Deși diagnosticul inițial indica o ruptură musculară care ar fi permis revenirea înainte de turneul final, situația medicală s-a complicat. Potrivit presei internaționale, Lamine Yamal nu va fi disponibil pentru primul meci al Spaniei la Cupa Mondială, programat împotriva Capului Verde.

În plus, există incertitudini și în privința partidei cu Arabia Saudită, iar scenariul actual indică o posibilă revenire abia în meciul cu Uruguay, programat spre finalul lunii iunie.

Problemele medicale nu se opresc însă aici pentru selecționerul Luis de la Fuente, întrucât și Fermín López a suferit o accidentare recentă și este foarte probabil să rateze turneul final.