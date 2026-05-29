Măsuri de urgență după explozia dronei din Galați. Locatarii pot opta pentru relocare

În urma prăbușirii dronei în blocul din Galați, prefectul județului, George Toderașc, a convocat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. În cadrul acestei ședințe, autoritățile au analizat distrugerile și au stabilit primele măsuri pentru a-i ajuta pe oameni și pentru a securiza clădirea. Printre deciziile luate se numără oferirea de sprijin imediat celor care nu se mai pot întoarce în siguranță în propriile locuințe.

„În cadrul ședinței au fost analizate efectele produse asupra imobilului afectat și au fost stabilite măsurile imediate necesare pentru gestionarea situației. Astfel, s-a decis ca persoanele care solicită cazare temporară să fie relocate într-un imobil pus la dispoziție de Primăria municipiului Galați. Totodată, vor fi va dispuse măsurile tehnice necesare pentru punerea în siguranță a acoperișului blocului avariat, astfel încât apartamentul afectat să fie protejat împotriva infiltrațiilor și a eventualelor degradări provocate de condițiile meteorologice”.

Clădirea va fi expertizată tehnic de specialiști

Pe lângă reparațiile de urgență aduse acoperișului prin care a căzut drona rusească, structura blocului va fi verificată în detaliu. Echipe mixte de control vor veni la fața locului pentru a vedea dacă explozia a afectat rezistența imobilului. Potrivit sursei citate, inspectorii ISC, alături de experți tehnici independenți, vor efectua o expertiză tehnică a imobilului. Va fi întocmit și un raport de specialitate care va stabili starea construcției și eventualele măsuri suplimentare necesare.

Prefectul George Toderașc a ținut să mulțumească tuturor echipelor de salvatori, pompieri, polițiști, jandarmi, pirotehniști ai SRI și militari, care au intervenit rapid la locul incidentului unde o mamă și fiul ei au fost răniți. Acesta a dat asigurări că protejarea populației și sprijinirea celor afectați rămân priorități absolute, iar situația este monitorizată permanent de instituțiile statului.