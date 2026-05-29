PSD sare la gâtul USR-ului şi al lui Ilie Bolojan după haosul de la Galaţi: „Îşi pasează vina!”

PSD a transmis vineri un mesaj ferm după incidentul de la Galaţi, anunţând că este gata să sprijine instalarea rapidă a unui guvern funcţional şi cerând partidelor politice să lase conflictele deoparte într-un moment considerat extrem de sensibil pentru securitatea României.

Reprezentanţii social-democraţi condamnă dur ceea ce numesc o încălcare gravă a suveranităţii României de către Federaţia Rusă şi susţin că întreaga clasă politică ar trebui să se concentreze pe siguranţa cetăţenilor, nu pe lupte politice.

În comunicatul transmis public, PSD afirmă că actualul context obligă toate partidele să acţioneze împreună şi să trateze cu maximă seriozitate riscurile de securitate apărute după incidentul de la Galaţi.

Totodată, partidul îl atacă direct pe fostul premier Ilie Bolojan, dar şi pe unii reprezentanţi USR, acuzându-i că încearcă să arunce vina pentru problemele din sistemul de apărare pe sesizările făcute la Curtea Constituţională privind legislaţia SAFE.

Social-democraţii spun că sesizarea depusă la CCR în legătură cu OUG 38/2026 nu a avut legătură cu blocarea programului SAFE sau a fondurilor din PNRR, ci a urmărit clarificarea unor probleme legislative şi eliminarea unor prevederi controversate introduse în ordonanţă.

PSD insistă că adevărata problemă este reprezentată de ameninţările externe şi avertizează că disputele politice interne nu fac decât să slăbească reacţia statului într-un moment critic.

Partidul cere formarea rapidă a unui executiv stabil, capabil să gestioneze eficient situaţia şi să reducă riscurile de securitate pentru populaţie.