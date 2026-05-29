Primul semnal din Rusia după incidentul cu drona din Galați. Ce au transmis agențiile de stat despre explozia din România

Incidentul în care o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați a ajuns și în presa din Rusia, fiind relatat de agenția de presă de stat TASS. Informațiile au fost preluate vineri dimineață, însă fără a fi menționată originea aparatului de zbor.

Cum a fost prezentat incidentul în presa de stat rusă

TASS a relatat că o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din Galați, citând surse media din România, fără a avansa o concluzie privind proveniența acesteia.

În relatarea sa, agenția a precizat că impactul a fost urmat de o explozie puternică, un incendiu și mai multe victime.

„O dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din orașul Galați din România”, a transmis TASS, citând Mediafax.

Potrivit aceleiași surse, incidentul a dus la rănirea a două persoane și la evacuarea altor aproximativ 70 de locatari din blocul afectat.

Totuși, în materialul publicat de agenția de stat rusă nu este menționată originea dronei.

Presa economică rusă a preluat ulterior informațiile

Ulterior, informațiile au fost preluate și de publicația Kommersant , care a citat inclusiv reacții oficiale din România.

Potrivit publicației ruse, ministrul de Externe al României a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, în contextul incidentului de la Galați.

„Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul rus Vladimir Lipaev după ce o dronă a lovit o clădire de locuințe din orașul Galați, situat în estul țării. Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare. Ea a declarat că Ministerul Apărării al României are confirmarea faptului că drona aparținea Rusiei”, a scris Kommersant.

Reacții și context diplomatic

Incidentul de la Galați a generat reacții la nivel diplomatic, în condițiile în care autoritățile române au confirmat implicarea unei drone de proveniență rusească.

În urma evenimentului, partea română a transmis că au fost declanșate proceduri oficiale de informare și consultare cu partenerii internaționali, iar situația este monitorizată în continuare la nivel guvernamental și militar.