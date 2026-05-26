Momente dramatice pentru o familie din Botoșani. Un copil a rămas inconștient după ce a înghițit un capac de la o cariocă
Ambulanță
Un copil în vârstă de șapte ani din județul Botoșani se află în stare gravă după ce a înghițit un capac de cariocă, incidentul necesitând intervenția de urgență a echipajelor medicale.
Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani, echipajul medical trimis la fața locului a găsit copilul în stare de inconștiență, în urma unei obstrucții severe a căilor respiratorii provocate de corpul străin.
Cadrele medicale au intervenit rapid și au aplicat manevre specifice pentru eliberarea căilor respiratorii și susținerea funcțiilor vitale, reușind să stabilizeze copilul.
După acordarea primului ajutor, pacientul a fost preluat de un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă pentru continuarea tratamentului și monitorizare medicală de specialitate. Intervenția rapidă a echipajelor medicale a fost esențială pentru restabilirea respirației și stabilizarea copilului.
