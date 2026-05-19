Dronă doborâtă în Estonia de un avion românesc din misiunea NATO, după ce a intrat ilegal în spațiul aerian

O dronă care a pătruns în spațiul aerian al Estonia a fost doborâtă marți de un avion de vânătoare din cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană Baltică. Incidentul a avut loc deasupra lacului Võrtsjärv, iar autoritățile au emis o alertă de amenințare aeriană pentru sudul țării.

UPDATE - Reacția MApN după incidentul din Estonia. O aeronavă F-16 românească a doborât drona

Ministerul Apărării Naționale a transmis marți o reacție oficială după incidentul din Estonia, unde o dronă care a intrat în spațiul aerian estonian a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române. Avionul participa la misiunile de Poliție Aeriană Întărită desfășurate în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentelor NATO.

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât marți, 19 mai, o dronă în spațiul aerian estonian.

Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate. Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, a transmis MApN.

Potrivit MApN, detașamentul „Carpathian Vipers” este format din aproximativ 100 de militari și șase aeronave F-16 Fighting Falcon și este dislocat în Lituania, la baza aeriană Šiauliai. Militarii români asigură misiunile de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026. Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania pentru protejarea spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO. Prima misiune a fost executată în perioada august – octombrie 2007, cu aeronave MiG-21 LanceR. Alte două misiuni au avut loc în 2023 și 2025, cu aeronave F-16 Fighting Falcon.

Știre inițială

Ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Estonia a primit informații în avans de la autoritățile din Letonia, iar radarul a detectat drona în timp ce se deplasa spre sudul țării. Potrivit oficialilor estonieni, aeronava de luptă a intervenit rapid și a distrus drona înainte ca aceasta să provoace pagube.

„Am primit informații în avans de la colegii noștri letoni, iar radarul nostru a detectat și o dronă care se deplasa spre sudul Estoniei. Am activat măsurile necesare, iar un avion de vânătoare al Poliției Aeriene Baltice a doborât drona”, a declarat Hanno Pevkur.

Resturile dronei au căzut în apropierea satului Kablaküla, lângă Põltsamaa. Autoritățile spun că nu există informații despre victime sau pagube produse civililor.

Localnicii au auzit explozii puternice

Un localnic din zonă a povestit că a văzut două avioane de vânătoare zburând deasupra satului înainte de impact.

„A fost o explozie puternică și am văzut drona căzând din cer. Deoarece era deja aproape de sol, am auzit o altă explozie”, a spus acesta, conform presei estoniene.

La locul unde s-a prăbușit drona au intervenit echipe de genişti, pompieri și alte structuri de urgență.

Autoritățile spun că drona ar fi putut fi ucraineană

Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Estoniei, Marko Mihkelson, a declarat că drona ar fi putut devia de la traseu din cauza interferențelor electronice rusești.

„Capacitățile noastre și ale aliaților noștri se adaptează rapid pentru a contracara amenințarea reprezentată de drone, după cum a confirmat o dronă doborâtă astăzi deasupra centrului Estoniei de către misiunea de poliție aeriană a NATO. Cel mai probabil era o dronă ucraineană care a deviat de la curs din cauza interferențelor electronice rusești”, a transmis acesta.

Alertă aeriană și în Letonia

În paralel, și Letonia a emis avertizări privind amenințări aeriene în mai multe regiuni din estul țării. Locuitorii au primit alerte pe telefoanele mobile, iar autoritățile au monitorizat spațiul aerian.

Incidentul a avut loc în contextul unor atacuri repetate cu drone în regiunea de nord-vest a Rusiei, unde mai multe aeroporturi au fost închise temporar din motive de securitate.