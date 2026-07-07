Principala suspectă în atentatul asupra unui om de afaceri ucrainean, găsită moartă lângă Kiev

O femeie suspectată că ar fi fost implicată în tentativa de asasinat asupra omului de afaceri ucrainean Vadim Yermolayev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev. Cazul vine la câteva zile după explozia produsă în Monaco, în urma căreia omul de afaceri și două persoane apropiate au fost rănite.
Potrivit informațiilor publicate de Ukrainska Pravda, trupul femeii a fost descoperit în seara zilei de 6 iulie, în jurul orei 23:00. Aceasta ar fi fost împușcată, iar ancheta este în desfășurare. O sursă din cadrul agențiilor de aplicare a legii, citată de publicația ucraineană, a susținut că doi suspecți, descriși drept ofițeri ai unor servicii de informații, au fost deja reținuți.
Femeia ar fi avut legătură cu explozia din Monaco
Moartea femeii este analizată în contextul anchetei privind tentativa de asasinat asupra lui Vadim Yermolayev. Omul de afaceri ucrainean a fost rănit într-o explozie produsă în Monaco, pe 29 iunie, în jurul orei 21:00. În urma deflagrației, trei persoane au fost rănite, dintre care două au suferit răni grave.
Presa a relatat că printre victime s-ar fi aflat Yermolayev și rude ale acestuia. După explozie, autoritățile au declanșat o operațiune amplă pentru identificarea persoanei care ar fi amplasat dispozitivul exploziv. Suspectul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au devenit un element important în anchetă.
Autoritățile din Monaco anchetează o tentativă de omor
În declarațiile făcute după explozie, autoritățile din Monaco au exclus varianta unui atac terorist. În schimb, Parchetul General al Principatului a deschis o anchetă pentru tentativă de omor și pentru amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public. Această încadrare arată că anchetatorii tratează cazul ca pe un atac țintit, nu ca pe o acțiune cu scop terorist. În același timp, ancheta încearcă să stabilească cine a comandat atacul, cine a executat operațiunea și ce rol ar fi avut persoanele suspectate că au participat la pregătirea exploziei.
Presa ucraineană scrie despre posibila implicare a unor servicii
Potrivit relatărilor din presa ucraineană, ancheta privind tentativa de asasinat asupra lui Vadim Yermolayev ia în calcul și varianta implicării SBU. Informația este prezentată ca una aflată în analiza anchetatorilor, nu ca o concluzie oficială.
În același timp, surse citate de Ukrainska Pravda susțin că doi suspecți au fost reținuți după moartea femeii găsite lângă Kiev. Aceștia ar fi ofițeri ai unor servicii de informații, însă detaliile privind identitatea lor, instituțiile din care ar proveni și legătura exactă cu femeia împușcată nu au fost clarificate public.
Cine este Vadim Yermolayev
Vadim Yermolayev este un om de afaceri originar din Dnipro și fondator al corporației comerciale și de producție Aleph. El este cunoscut și ca unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din oraș, fiind inclus în trecut în lista celor mai bogați 100 de oameni din Ucraina, potrivit Forbes.
În 2019, Yermolayev a renunțat la cetățenia ucraineană și a obținut pașaport cipriot. Numele său a apărut și în ancheta „Batalionul Monaco”, realizată de Ukrainska Pravda, despre oameni de afaceri, politicieni și oligarhi ucraineni care s-au stabilit pe Coasta de Azur în timpul războiului.