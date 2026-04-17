Șofer din Argeș, surprins gonind cu 217 km/h pe DEX 12 Pitești–Craiova! Bărbatul, lăsat fără permis patru luni
Radar
Un șofer de 32 de ani din Argeș a fost surprins de radar circulând cu 217 km/h pe DEX 12 Pitești–Craiova, cu aproape 100 km/h peste limita legală. Polițiștii din Olt l-au amendat și i-au suspendat permisul pentru 120 de zile.
Un șofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu 217 kilometri pe oră pe DEX 12, în județul Olt, depășind limita legală cu 97 km/h. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, autoturismul circula dinspre Pitești către Craiova.
„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 32 de ani, din comuna Godeni, judeţul Argeş. Acesta a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză ce depăşea limita legală admisă pe acel sector de drum cu 97 km/h”, au transmis polițiștii.
Conducătorul auto a fost sancționat cu o amendă de 1.822 de lei și a rămas fără permis pentru 120 de zile.
