Zelenski și Merz au discutat despre apărarea aeriană a Ucrainei: „Rachetele Patriot sunt prioritatea”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 18:14

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu cancelarul german Friedrich Merz despre consolidarea apărării aeriene a țării, la doar două zile după atacul cu rachete lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu zeci de victime.

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