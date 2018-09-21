Direcția Silvică, profit de 100.000 lei din măceșe

Campania de recoltare a măceșelor este în plină desfășurare, în județ. Cei care vor să culeagă aceste fructe cu efecte binefăcătoare le pot livra către Direcția Silvică, instituție care colectează în fiecare toamnă, la sediile Ocoalelor Silvice din mai multe localități ale Oltului cantități mari de măceșe.
Măceșele, cunoascute pentru proprietățile lor și folosite la scară largă în preparate farmaceutice sau cosmetic se găsesc anul acesta din belșug în Olt. Ele sunt e sursă de profit atât pentru cei care le culeg, cât și pentru Direcția Silvică, instituție care colectează anual măceșe, pe care le livrează în Germania, Olanda, Belgia și Polonia. În total, 160 de tone de fructe vor fi sortate și livrate, conform contractelor încheiate de cei de la Direcția Silvică Olt.
În această perioadă, Campania de colectare este în plină desfășurare. „Miercuri am livrat două tiruri, adică aproximativ 40 de tone, joi încă două tiruri, încă 40 de tone, sâmbătăt din nou, iar peste aproximativ două săptămâni continuăm până la livrarea întregii cantități. Marfa este foarte bună, mult mai bună decât în anii trecuți. Măceșele trebuie să fie de culoare portocaliu spre roșu, nu trebuie să fie verzi, negre. Trebuie să fie sănătoase și să nu aibă corpuri străine”, a deglarat George Vîle, purtătorul de cuvânt al Direrecției Agricole Olt.Persoanele care vor să culeagă măceșe pentru a le valorofica se pot adresa ocoalelor silvice din Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești și Vulturești. Vor primi câte 2,5 lei pentru fiecare kilogram livrat.