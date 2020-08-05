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Economie· 1 min citire
Fonduri pentru primării din Olt, pentru proiectele de investiții din programul PNDL
Fonduri pentru primării din Olt, pentru proiectele de investiții din programul PNDL
Crâmpoia, Obârșia, Schitu și Vișina
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