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Fonduri pentru primării din Olt, pentru proiectele de investiții din programul PNDL

Fonduri pentru primării din Olt, pentru proiectele de investiții din programul PNDL

Fonduri pentru primării din Olt, pentru proiectele de investiții din programul PNDL

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 5 aug. 2020, 10:18

Crâmpoia, Obârșia, Schitu și Vișina

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) a efectuat, marți, 4 august, plăți de aproximativ 202 milioane de lei pentru beneficiarii publici (unități administrativ teritoriale) care au depus solicitări pentru decontarea sumelor ce prevăd lucrări executate sau bunuri pentru 283 de obiective de investiții.

Alocarea vizează proiectele de investiții din cele doua programe ale Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Patru comune din Olt au primit bani pentru finanțarea programelor de investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Este vorba despre comunele: Crâmpoia, Obârșia, Schitu și Vișina. Suma alocată se ridică la valoarea totală de 1.267.655,17 lei.

Crâmpoia-303.550,07 lei

Obârșia-151.600,94 lei;

Schitu-135.009,56 lei;

Vișina-677.494,60 lei

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