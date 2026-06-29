Haos în Gara de Nord din cauza caniculei. Întârzieri cu orele

Canicula dă peste cap și mersul trenurilor din toată țara. La Gara de Nord din Capitală sunt înregistrate decalaje cu orele, după ce temperaturile extreme au dus la restricții de viteză pe calea ferată.
Călătorii așteaptă pe peron, în canicula de peste 35 de grade, trenurile care vor ajunge abia după câteva ore de întârzieri.
Trenuri limitate să meargă încet pe șinele încinse
Situația trenurilor întârziate continuă și astăzi aici, în Gara de Nord, din cauza temperaturilor foarte ridicate.
Călătorii sunt nevoiți să aștepte ore întregi pe peroane, în condiții de disconfort accentuat, în timp ce termometrele indică peste 35 de grade Celsius, iar meteorologii mențin avertizările de caniculă.
Temperaturile foarte ridicate afectează infrastructura feroviară, deoarece șinele se pot dilata în timpul zilelor toride. Pentru a preveni incidentele, administratorii căii ferate impun limitări de viteză, iar aceste măsuri generează întârzieri în lanț pe întreaga rețea.
Efectele se resimt inclusiv în Gara de Nord, unde trenurile sosesc și pleacă cu decalaje importante față de programul afișat.
Printre cele mai afectate curse s-au numărat cele care circulă pe relația Craiova – București, unde întârzierile au depășit 160 de minute. De asemenea, trenurile care vin din Târgu Jiu au acumulat întârzieri de peste o oră, iar situația se modifică permanent pe măsură ce efectul restricțiilor se propagă în rețeaua feroviară.
Călătorii așteaptă în căldură și suportă disconfortul
În Gara de Nord, sute de persoane încearcă să facă față temperaturilor ridicate în timp ce își așteaptă trenurile. Mulți spun că nu au altă opțiune decât să rămână pe peron, chiar dacă linia de plecare este afișată doar cu puțin timp înainte de sosirea garniturii.
Oamenii încearcă să suporte mai ușor căldura având la ei apă, evantaie sau alte mijloace improvizate de răcorire, însă recunosc că întârzierile repetate le dau peste cap planurile de călătorie.
Codul roșu de caniculă menține presiunea asupra transportului feroviar
Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua în următoarele zile, iar în unele regiuni temperaturile pot ajunge până la 41 de grade Celsius.
În aceste condiții, este posibil ca restricțiile de viteză să fie menținute, ceea ce înseamnă că și întârzierile trenurilor ar putea continua.