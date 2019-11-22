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Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vizită pe șantierul drumului expres, la Balș

Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vizită pe șantierul drumului expres, la Balș

Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vizită pe șantierul drumului expres, la Balș

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 22 nov. 2019, 12:42

Vizita vine după ce primarul din Balș, Mădălin Teodosescu, este acuzat că a lovit un tânăr

Vizită importantă la Balș, astăzi, cu două zile înainte de turul II al alegerilor prezidențiale. Primul ministru Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, însoțiți de lideri locali ai PNL vor merge pe șantierul drumului expres.

Premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vin astăzi în Olt, scopul anunțat al vizitei fiind începerea lucrărilor pe Tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Slatina-Pitești. „Domnul Prim-ministru va fi însoțit de ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, șeful Cancelariei primului-ministru, Ionel Dancă, parlamentari din Olt și Dolj, precum și președinții filialelor PNL din Olt si Dolj, Liviu Voiculescu și Stefan Stoica”, au transmis reprezentanții PNL Olt.

Programul vizitezi este următorul:

Orele 13.30 - sosire Organizare de Șantier Asocierea  SA&PE Construct SRL - SpeditionUMB SRL -Tehnostrade SRL - Consitrans SRL

Orele 13.30 - 13.50 - Prezentare proiect

Orele 13.50 -14.30 - Vizita în șantier

Orele 14.30 - Conferință de presă

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