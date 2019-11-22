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Economie· 1 min citire
Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vizită pe șantierul drumului expres, la Balș
Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, vizită pe șantierul drumului expres, la Balș
Vizita vine după ce primarul din Balș, Mădălin Teodosescu, este acuzat că a lovit un tânăr
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