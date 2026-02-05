Economie· 1 min citire
România ajunge să se împrumute ca o economie de mâna a doua
5 feb. 2026, 08:21
Actualizat: 5 feb. 2026, 08:21
România ajunge să se împrumute ca o economie de mâna a doua
Articol scris de Scris de Realitatea de Olt
Semnal de alarmă de la JP Morgan
Avertisment dur pentru România de la cea mai importantă bancă din Statele Unite. Experții financiari ai JP Morgan au declarat că România se împrumută la costuri similare cu ale unui stat fără rating investment grade. Altfel spus, țara noastră poate să obțină împrumuturi la fel ca o țară junk, avertizează analiștii economici.
Această situație reflectă o problemă de credibilitate fiscală susțin reprezentanții uneia dintre cele mai mari bănci din lume.
Economistul Nicolaie Alexandru-Chidesciuc avertizează că investitorii instituționali își vor retrage capitalul din țara noastră dacă vom pierde ratingul investment grade. Însă, acesta a declarat și că este realist ca anul acesta România să înregistreze un deficit bugetar de maximum 6% din PIB.
Citește și:
- 14:34 - Piața auto din România continuă declinul în februarie: Scădere de peste 24%
- 13:48 - Harta parcărilor care golesc buzunarele șoferilor. În ce orașe plătesc românii cel mai mult ca să își parcheze mașina
- 13:46 - Se scumpesc alimentele chiar din această lună: prețurile la raft vor exploda din cauza carburanților, avertizează Negrescu
- 12:18 - Benzina și motorina nu vor ajunge la 10 lei, spune ministrul Energiei: „Creșterile nu sunt justificate”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News