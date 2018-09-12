Slatina, un oraș atractiv pentru dezvoltatorii imobiliari

Tot mai mulți dezvoltatori imobiliari construiesc blocuri de locuințe în Slatina. În ultimii ani, primăria a emis șapte autorizații de construire și încă patru certificare de urbanism pentru ridicarea unor clădiri noi de apartamente sau pentru extinderea unor imobile existente. Cele de pe străzile Liliacului și Tudor Vladimirescu sunt cele mai avansate, unul dintre blocuri fiind gata de recepție.
Slatina se dovedește un oraș atractiv pentru dezvoltatorii imobiliari. Dovadă stă numărul mare de autorizații de construire și certificate de urbanism emise în ultimii ani de autoritățile locale pentru construirea unor blocuri noi sau pentru recompartimentarea și renovarea unor imobile. „Vă pot spune cu siguranță că municipiul Slatina se dezvoltă pe partea de locuințe. Au fost emise șapte autorizații de construire de blocuri și amenajări de locuințe în imobile existente. De asemenea, primăria a mai emis patru certificate de urbanism în vederea construirii unor astfel de blocuri, însă până la această dată investitorii nu au revenit pentru obținerea autorizațiilor de construire”, a declarat Adi Birin, arhitectul șef al Primăriei Slatina.Lucrările sunt urmărite de Inspectoratul de Stat în Construcții, dar și de inspectori ai municipalității, care se asigură că toate construcțiile se ridică în conformitate cu autorizațiile emise. Dezvoltatorii au obligația să anunțe când lucrările sunt finalizate, pentru recepționarea lor. Cel mai avansat ca și construcție și finisaje pare să fie cel de pe strada Liliacului, din apropierea Colegiului „Ion Minulescu”. „Cel de pe strada Tudor Vladimirescu este spre finalizare. Chiar am fost înștiințați că urmează să fim invitați la recepția lucrărilor, însă până acum nu s-au finalizat. Lucrarea are o recepție parțială, din două blocuri, investiția a fost finalizată la unul singur. Am fost înștiințați și de cel de pe Liliacului că urmează recepția lucrărilor. La Vâlcea iarăși sunt într-un stadiu avansat, spre finalizare”, a mai spus reprezentantul primăriei.Pe strada Orhideelor se construiește un bloc de 20 de locuințe pentru medicii navetiști de la Spitalul Județean. Alte blocuri de locuințe se construiesc pe Aleea Viorelelor, în spatele Spitalului Județean, iar pe strada Crișan, la Zahana, o clădire veche este extinsă și modernizată, pentru a fi transformată în bloc de garsoniere.