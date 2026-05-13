Anca Alexandrescu, dezvăluiri din culisele negocierilor pentru viitorul guvern: „Nicușor Dan își dorește un premier nou”
Jurnalista Anca Alexandrescu a transmis că Sorin Grindeanu le-a comunicat miercuri membrilor Biroului Politic Național al PSD că s-a întâlnit de două ori cu președintele Nicușor Dan, iar revenirea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru este „exclusă”.
„Cu foarte puțin timp în urmă a început ședința la PSD, Sorin Grindeanu i-a informat pe membrii Biroului Politic Național că s-a întâlnit de 2 ori cu Nicușor Dan că ”este exclus să mai revină vreodată Ilie Bolojan, prim-ministru, că președintele l-a rugat să reia discuția după summitul B9, că de fapt nu este un război al lui Bolojan și USR cu PSD, ci este de fapt cu Nicușor Dan, la care s-ar alia și Laura Codruța Kovesi.” „ a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.
