Politica· 1 min citire

Crin Antonescu: Cel mai mare risc pentru România este dezbinarea

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 22 iul. 2026, 07:27

Invitat la emisiunea Culisele Statului Paralel, Crin Antonescu a declarat că principalul pericol pentru România este dezbinarea tot mai accentuată din societate. Fostul lider PNL avertizează că ura dintre români slăbește coeziunea națională și afectează inclusiv relația cu diaspora.

Fostul lider PNL susține că ura dintre români a ajuns la un nivel îngrijorător, afectând solidaritatea națională și capacitatea societății de a acționa unitar.

Antonescu a declarat că polarizarea politică și socială a împărțit românii în tabere tot mai radicalizate și a avertizat că lipsa coeziunii se resimte inclusiv în relația cu diaspora. În opinia sa, această fragmentare reprezintă o amenințare mai mare decât disputele politice și împiedică România să funcționeze ca o națiune unită.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

crin antonescu

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe