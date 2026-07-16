Discurs crucial al lui Trump, joi seara. SURSE: Informații secrete despre China și alegerile din 2020

Administrația Trump ia în calcul publicarea unor informații clasificate referitoare la presupusa capacitate a Chinei de a influența alegerile prezidențiale din SUA din 2020. Potrivit Reuters, documentele ar putea fi prezentate chiar în discursul pe care președintele Donald Trump îl va susține joi seară, însă unii oficiali avertizează că informațiile riscă să fie interpretate eronat.
Casa Albă analizează posibilitatea declasificării unor informații secrete sensibile privind China și presupusa sa capacitate de a interveni în alegerile americane din 2020, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate cu discuțiile.
Potrivit acestora, Donald Trump ar putea face referire la aceste informații în discursul programat joi seară, în care este așteptat să vorbească despre presupuse vulnerabilități ale infrastructurii electorale din SUA și despre riscurile de interferență străină.
Sursele precizează însă că documentele clasificate nu indică faptul că Beijingul ar fi manipulat sau modificat voturile, ci se referă la intențiile sau capacitățile Chinei de a perturba procesul electoral.
Ce spune Casa Albă
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins speculațiile privind conținutul discursului.
„Ca de obicei, surse anonime speculează cu privire la ceea ce va spune președintele Trump. Adevărul este că nimeni nu știe încă ce va spune în cele din urmă președintele”, a declarat aceasta.
Biroul Directorului Serviciilor Naționale de Informații nu a comentat informațiile, iar CIA a refuzat să ofere un punct de vedere.
Tema presupusei interferențe chineze în alegerile din 2020 a fost analizată încă din primul mandat al lui Donald Trump și a făcut obiectul unei evaluări oficiale a comunității americane de informații.
Raportul publicat în 2021 a concluzionat că nu există indicii potrivit cărora China sau un alt stat străin ar fi încercat ori ar fi reușit să modifice vreun aspect tehnic al procesului electoral, inclusiv registrele alegătorilor, buletinele de vot, centralizarea voturilor sau rezultatele finale.
Totuși, unii analiști din cadrul serviciilor de informații au formulat opinii divergente. Printre aceștia se numără Christopher Porter, fost ofițer național de informații pentru domeniul cibernetic, care a susținut că Beijingul dispunea de capacitatea de a interveni în alegeri și ar fi putut încerca să o facă.
Principalele temeri
Potrivit surselor Reuters, mai mulți oficiali din administrația Trump s-au arătat îngrijorați că publicarea documentelor ar putea expune metodele de colectare a informațiilor și ar putea alimenta percepția că Beijingul a influențat rezultatul alegerilor din 2020, în lipsa unor dovezi în acest sens.
Sursele susțin că un grup de lucru al Casei Albe, coordonat de jurnalistul conservator John Solomon, a solicitat comunității de informații documentele relevante și le-a analizat în ultimele săptămâni în vederea pregătirii discursului prezidențial.
Textul discursului nu este încă finalizat și poate suferi modificări.
Accesul la datele alegătorilor, analizat
Potrivit unei surse apropiate discuțiilor, Casa Albă ia în calcul și publicarea unor informații privind o acuzație mai veche conform căreia China ar fi obținut acces la baza de date cu alegătorii americani în 2020.
Două surse au precizat însă că aceste date sunt, în mare parte, publice și sunt utilizate în mod obișnuit de consultanții politici pentru campaniile electorale, fără a putea influența sau modifica voturile.
Atât administrația Trump, cât și cea a lui Joe Biden au analizat aceste informații, însă concluzia dominantă a comunității americane de informații a fost că Beijingul nu a compromis sistemele electorale din SUA, ci a accesat informații disponibile online.