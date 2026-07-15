Trei morţi în atacuri ruseşti asupra unor nave în sudul ţării şi în Marea Neagră

Atacuri ruseşti asupra unei nave civile într-un port din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, şi asupra altor două vase care navigau în Marea Neagră s-au soldat marţi cu cel puţin trei morţi, au anunţat autorităţile ucrainene, relatează AFP.
'În cursul serii, inamicul a lansat un nou atac împotriva instalaţiilor portuare din regiunea Odesa. În timpul atacului, o dronă inamică a lovit o navă civilă aflată sub pavilionul Insulelor Marshall', a afirmat şeful administraţiei militare a regiunii, Oleg Kiper.
'Un incendiu a izbucnit la bord. Din păcate, două persoane au fost ucise în timpul atacului', a continuat el, într-un mesaj pe contul său de Telegram.
Mai devreme în cursul serii, tot pe Telegram, el informase că două nave comerciale, una sub pavilion tanzanian şi cealaltă sub pavilion liberian, care navigau în Marea Neagră, au fost lovite de atacuri ruseşti.
'În urma acestui atac, căpitanul uneia dintre nave şi-a pierdut viaţa', a anunţat el, adăugând că ceilalţi 11 marinari au fost evacuaţi şi că trei dintre ei au fost răniţi.
Oleg Kiper nu a precizat naţionalitatea victimelor atacurilor. El a subliniat că cele două nave vizate în Marea Neagră navigau de-a lungul coridoarelor prevăzute pentru exporturile de cereale din Ucraina, în ciuda războiului.
'Fiecare dintre aceste atacuri cinice ale inamicului constituie o crimă de război împotriva populaţiei paşnice, a navigaţiei civile şi a securităţii alimentare mondiale', a denunţat el.
Armata rusă bombardează foarte regulat infrastructurile portuare ucrainene, în special în regiunea Odesa.
La rândul lor, forţele ucrainene şi-au intensificat în ultimele zile atacurile asupra navelor din Marea Azov, o zonă maritimă care constituie o cale de transport importantă pentru produsele agricole ruseşti vândute în străinătate, precum şi pentru aprovizionarea Crimeei anexate.
AGERPRES