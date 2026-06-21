Fostul comandant al lui Trump, față în față cu Ana Maria Păcuraru, într-un interviu exploziv marca Realitatea PLUS: ”Europa nu își apără valorile”-VIDEO

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 06:54

Fostul comandant al Poliției de Frontieră din Statele Unite, Gregory Bovino, a declarat, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, că Europa trebuie să își apere mai bine granițele și să își protejeze valorile. De asemenea, oficialul american a vorbit despre migrația ilegală, suveranitate și lecțiile pe care Europa le-ar putea învăța din măsurile luate de președintele SUA, Donald Trump.

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