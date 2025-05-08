GEORGE SIMION, INTERVIU PENTRU BBC. ”ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ SĂ AVEM PACE”

Rezultatul lui George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale i-a determinat pe jurnaliștii de la BBC să îi dedice candidatului suveranist un material special.

„În România, candidatul naționalist George Simion a avut parte de o victorie răsunătoare în primul tur al alegerilor prezidențiale. Aproape toate voturile au contat pentru o cursă atât de strânsă pentru al doilea loc și o oportunitate dar și o provocare pentru domnul Simion.

Domnul George Simion este un simpatizant al președintelui Donald Trump. Acesta le-a spus jurnaliștilor BBC că el crede într-o puternică alianță NATO și că este sigur că SUA vor păstra bazele NATO și trupele de pe teritoriul României, dacă va ieși președinte.

Să îl ascultăm pe corespondentul nostru din Europa de Est, Nick.

Vedem un rezultat remarcabil pentru George Simion, liderul în vârstă de 38 de ani al Alianței Unite a Românilor. A avut cu aproape 2 milioane de voturi mai mult decât rivalul său, Nicușor Dan, primarul Bucureștiului cu care se va întâlni în al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Deci ce înseamnă președinția lui George Simion pentru România? Vorbim aici despre o relație cu Uniunea Europeană, este unul dintre criticii liderului Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În același timp este un mare admirator al președintelui american Donald Trump și poziționează rolul României ca fiind foarte important în ce privește suplinirea sau rutele de tranzit pentru armele europene trimise către Ucraina.

Acesta se bazează pe eforturile lui Donald Trump pentru a schimba situația războiului din Ucraina, mi-a spus acesta.

George Simion: Rusia este cel mai mare pericol când vine vorba de România, Polonia sau statele baltice. Problema este că acest război nu duce nicăieri, sper și mă rog la Dumnezeu că discuțiile despre pace, organizate de administrația Trump, vor avea ca efect mai puține atacuri și negocieri serioase pentru pacea durabilă.

Reporter BBC: Vei continua, ca președinte al României, să permiți exportul de cereale ucrainene?

George Simion: Dacă vor plăti taxele și dacă vor respecta toate tratatele internaționale, cum ar fi minoritățile internaționale, ceea ce ei în acest moment nu respectă, desigur că vom fi parteneri cu țările vecine inclusiv cu Ucraina. Am o atitudine pozitivă față de Ucraina, dar trebuie să înțeleagă că nu mai suntem în Uniunea Sovietică și nu ar trebui să se comporte ca rușii.

Reporter BBC: România ar trebui să continue să antreneze piloții F-16 ucraineni?

George Simion: Pentru o bună pace din regiune este prioritatea noastră să nu investim mai mult în tancuri și echipamente militare în ceea ce îi privește pe ucraineni. Eu susțin doar în negocierile de pace. Acest război nu duce nicăieri așa că nu sunt de acord cu investiții în alte națiuni, aș vrea sa investesc în propria mea națiune, în propria mea armată. Acesta este drumul corect prin care vom avea parte de securitate, având o armată română puternică în interiorul NATO care va trebui să rămână o alianță defensivă.

Domnul Simion respinge eticheta de extremă dreapta, care în viziunea lui se definește ca fiind „un tânăr patriot în România care vrea mai mult respect internațional”, au spus jurnaliștii britanici.

