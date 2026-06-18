Mohamad Murad (AUR): „Ultimele variante sunt ori guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate” – declarații în exclusivitate la Realitatea Plus

Deputatul AUR Mohamad Murad lansează un mesaj dur în criza politică, afirmând că liderii politici trebuie să înțeleagă faptul că fără partidul său nu se mai pot lua decizii majore în țară.
România a ajuns la un punct în care „ultimele variante sunt ori un guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate”. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la Realitatea Plus, într-un context în care negocierile pentru formarea unui nou executiv sunt din nou în impas.
Murad a criticat frontal discuțiile axate pe nume și funcții, insistând că România are nevoie de soluții, nu de etichete politice:
Vă spun un lucru clar: este o mare greșeală să ne învârtim în jurul numelor și persoanelor; contează ce fac acele persoane. Am nevoie de proiecte concrete. Bolojan se laudă că este cel mai bun premier și ce a făcut? Cu atâtea taxe a adus deficitul de la 8% la 11% din PIB.
Murad a reamintit că, până recent, mesajul public era „nimic fără AUR”, inclusiv din partea șefului statului.
Până acum s-a spus <<nimic fără AUR>>, inclusiv dl. președinte, care se pare că și-a înțeles greșeala, dar eu spun că nu putem fugi de umbra noastră. Dacă mâine sunt alegeri și AUR ia 40–45 la sută, ce va spune? La fel, că nu avem voie la masa negocierilor?
Murad: Ori guvern de uniune națională, ori anticipate
Deputatul AUR a acuzat partidele tradiționale că încearcă să excludă partidul său, deși au nevoie de voturile formațiunii. „Voturile noastre sunt bune să investească un guvern al lor, dar nu sunt bune pentru a participa la guvernare.”
Aș veni cu două propuneri concrete: una în care să ne gândim la un guvern de uniune națională. Cei care doresc să facă parte să fie poftiți să elaboreze un proiect de scoatere a țării din criză, sau mergem pe alte anticipate. Trebuie să ne gândim că avem aceeași țară și nu mi se pare corect din partea niciunui partid politic să spună că unii nu au loc, a afirmat Mohamad Murad, în exclsuvitate la Realitatea Plus