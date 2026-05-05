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Nicușor Dan, după căderea guvernului Bolojan: Nu este o decizie fericită în nicio democrație. Cu calm, vom trece prin asta - VIDEO
Nicușor Dan, președintele României
Publicat5 mai 2026, 18:26
SursăRealitatea Financiara
Președintele Nicușor Dan a făcut o scurtă declarație de presă, prima sa reacție după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut în Parlament. Șeful statului a îndemnat la calm și a dat asigurări că obiectivele majore ale României nu vor fi afectate.
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