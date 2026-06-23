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Politica· 1 min citire
Piperea, după consultările cu Nicușor Dan: „Chiar dacă mi-a dat dreptate că suntem occidentali și europeni, nu ne consideră o soluție”
Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR
Publicat23 iun. 2026, 15:12
Sursărealitatea.net
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a tras primele concluzii după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, anunțând că președintele Nicolae Dan ar urma să desemneze un nou candidat la funcția de premier, în ciuda blocajului politic persistent.
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