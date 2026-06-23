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Piperea, după consultările cu Nicușor Dan: „Chiar dacă mi-a dat dreptate că suntem occidentali și europeni, nu ne consideră o soluție”

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat23 iun. 2026, 15:12
Sursărealitatea.net

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a tras primele concluzii după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, anunțând că președintele Nicolae Dan ar urma să desemneze un nou candidat la funcția de premier, în ciuda blocajului politic persistent.

„Dan are un al treilea iepure în joben pe care îl va desemna premier pentru 2-3 zile, până la un nou eșec în Parlament”, a transmis Piperea.

Potrivit acestuia, singura soluție reală pentru depășirea crizei politice rămâne organizarea de alegeri anticipate. Piperea a mai precizat că, deși Nicușor Dan i-a dat dreptate în privința valorilor și principiilor europene și occidentale ale formațiunii sale, acesta nu îi consideră o opțiune viabilă de guvernare. În același sens, Sorin Grindeanu ar fi reiterat că nu poate concepe o colaborare politică cu gruparea lui Piperea.

„Nu se va ieși din impas decât prin alegeri anticipate; chiar dacă mi-a dat dreptate când i-am demostrat că suntem occidentali și europeni din perspectiva principiilor și valorilor în care credem, Dan nu ne consideră o soluție, iar Grindeanu a repetat că nu concepe o colaborare cu noi.”, a declarat Piperea.

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