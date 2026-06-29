Politica· 2 min citire

Planul președintelui pentru formarea noului GUVERN. Liderii politici, așteptați la negocieri

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat29 iun. 2026, 10:37
Sursărealitatea.net

Învestirea noului Guvern intră în cursa contra-cronometru! Au mai rămas doar două zile până când parlamentarii pleacă în vacanță, iar până atunci ar trebui dat și votul final. Zilele acestea ar putea exista noi discuții inclusiv cu președintele în încercarea de a se ajunge la un acord.

PSD strânge voturi pentru Guvern. Bolojan încearcă să saboteze

Sursele Realitatea PLUS că în momentul de față nu este programată o întâlnire, însă ea ar putea avea loc chiar și astăzi, mai pe seară, luând în calcul programul de astăzi al liderilor.

Discuțiile trebuie să aibă loc zilele acestea, pentru că mâine este ultima zi în care parlamentarii mai vin la muncă, ultima zi în care s-ar putea da un vot pentru un guvern.

Au mai rămas mai puțin de 48 de ore în care se poate decide soarta unui nou guvern. Dacă nu se va reuși formarea unui executiv în timp util, atunci există alte scenarii pe masa președintelui.

Ar putea fi convocată o sesiune extraordinară pe timpul verii în care să se voteze un nou guvern.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan ar putea rămâne la Palatul Victoria până în toamnă și a fost vehiculat și scenariul alegerilor anticipate, însă cel mai devreme acestea ar putea fi organizate tot în toamnă, cel mai târziu în luna noiembrie.

Sunt discuții în această perioadă, inclusiv în Parlament. Social-democrații au încercat să strângă suficiente voturi pentru învestirea acestui guvern. Ar mai avea nevoie de 10 voturi aproximativ pentru a reuși să treacă de votul final din plenul reunit.

Pregătesc și câteva măsuri pe care și le-ar dori de la viitorul Executiv. De partea cealaltă, tabăra PNL, USR-ul, DMR, îl propune în continuare pe Siegfried Mureșan și face presiuni pentru ca Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria.

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