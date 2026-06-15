Predoiu propune acceptarea guvernului Veștea și refacerea Coaliției până în iunie 2027 pentru ieșirea din criza politică

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a lansat luni o propunere concretă pentru deblocarea crizei politice din România, solicitând instalarea unui guvern condus de Adrian Veștea și refacerea coaliției de guvernare până în iunie 2027.
Predoiu a avertizat că prelungirea situației de interimat pune în pericol grav economia țării.
Cătălin Predoiu: „Nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă”
„Cooperările externe esențiale sunt blocate, nu poți reprezenta interesele țării la nivelul JAI, al parteneriatelor guvernamentale și ministeriale și al diverselor formate de lucru cu un ministru demis sau interimar, investitorii locali sau străini au oprit planurile de investiții pentru că vor să vadă cât mai rapid un guvern și un program de guvernare aprobate de Parlament, avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în țară, nu să iasă, nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă.”
Soluția propusă de Predoiu se bazează pe un „compromis politic rezonabil”, invocat în spiritul lui Corneliu Coposu, în care fiecare partid „lasă de la el” fără a-și abandona principiile.
Predoiu sugerează ca PNL să accepte instalarea guvernului Veștea și refacerea coaliției de guvernare
Concret, Predoiu sugerează ca PNL să accepte instalarea guvernului Veștea cu un program clar și un termen-limită precis, cu clauza că orice încălcare a acordului de către PSD sau alt partener va atrage retragerea imediată a PNL la opoziție.
„Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție.”, a mai declarat Predoiu.
„PNL se achită astfel de sarcina scoaterii țării din criză și își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție”
„PNL se achită astfel de sarcina scoaterii țării din criză și își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție, așa cum a decis. Aceasta nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă cu urgență un guvern politic. Chiar așa și spune, textual, decizia luată de PNL acum câteva săptămâni: „în contextul politic actual”, se merge în opoziție. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația.”, a conchis Cătălin Predoiu.
Mesajul lui Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al PNL, vine exact în ziua în care va avea loc o ședință tensionată în cadrul acestei formațiuni politice, în care se va decide cu privire la o poziționare publică față de propunerea lui Nicușor Dan în persoana lui Adrian Veștea ca viitor premier.