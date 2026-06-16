Advertising
Politica· 2 min citire
Volodimir Zelenski se va întâlni cu Emmanuel Macron la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS
Ana Maria Păcuraru
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski se vor întâlni marți, în marja Summitului G7 de la Évian-les-Bains. și vor purta discuții cruciale privind securitatea Ucrainei. Din mijlocul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la , unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei transmite informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.
Citește și
- 09:22Zi decisivă pentru Guvernul Veștea: UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv
- 08:56Marea Britanie anunţă un acord energetic cu Ucraina, pentru furnizarea de uraniu îmbogăţit
- 08:51Hamas salută acordul dintre SUA și Iran și cere oprirea războiului din Gaza
- 08:38Ioana Dogioiu, atac grav la susținătorii lui Veștea: "Nu mor caii când vor câinii"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News