Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne calmăm când ascultăm muzică?

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 22 iul. 2026, 09:23

De ce ne face muzica să ne simțim mai bine și cum reușește să ne calmeze chiar și în cele mai tensionate momente? În ediția de azi „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre efectele muzicii asupra creierului, emoțiilor și stării de sănătate.

Muzica are un efect direct asupra creierului, iar influența ei este mai profundă decât pare. Când asculți o melodie care îți place, creierul eliberează dopamină, aceeași substanță implicată în senzația de recompensă. În același timp, ritmul muzicii poate influența ritmul cardiac și respirația. De exemplu, muzica lentă poate induce relaxare, în timp ce cea energică poate crește nivelul de activare.

Interesant este că muzica poate reduce și nivelul de cortizol, hormonul stresului. De aceea, uneori, o simplă melodie poate schimba complet starea în care te afli. Nu este doar distracție. Este un instrument real de reglare emoțională. Iar efectul apare chiar și fără să îți dai seama. Corpul tău „ascultă” mai mult decât crezi. 

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