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A doua sesiune a bacalaureatului continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului
Sesiune Bacalaureat
Publicat11 aug. 2026, 08:59
Sursărealitatea.net
Sunt înscrişi peste 33.000 de candidaţi, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenţi ai promoţiei curente.
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