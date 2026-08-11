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Avertisment din educație: „Legea lui Bolojan” ar putea lăsa România fără profesori, susțin sindicaliștii

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat11 aug. 2026, 13:33
Actualizat11 aug. 2026, 13:34
SursăRealitatea PLUS

Legea salarizării îi aduce la sapă de lemn pe profesori și pe toți cei care lucrează în domeniul educației. În loc să le crească salariile, unor profesori din învățământul superior le scad considerabil veniturile, avertizează liderul Alma Mater, Anton Hadăr.

Sindicaliștii încearcă pe ultima sută de metri să negocieze legea lui Bolojan, în timp ce la Palatul Cotroceni urmează ca președintele Nicușor Dan să discute cu partidele pe actul normativ. 

„A dispărut orice credibilitate a clasei politice. Nu poți avea încredere în niște partide care au fost și se află la putere, dar nu își respectă angajamentele asumate și ratificate prin acte normative.

Mai departe, dacă va începe sau nu anul școlar este o decizie care rămâne la latitudinea colegilor noștri, însă efectele punerii în aplicare a unei astfel de legi le veți simți imediat în anii următori.”

Anton Hadăr, lider sindical în învățământul superior: „Cel mai grav este că domeniul nostru va rămâne neatractiv mulți ani de acum încolo, pentru că această lege va produce efecte vreo zece ani. Noi i-am determinat să facă niște calcule serioase, plecând de la o aritmetică simplă: 3 miliarde împărțit la 200.000 de angajați și la 12 luni ar însemna 892 de lei pentru fiecare salariat. Unde sunt acești bani? Unde sunt, pentru că nu îi vedem? Sunt, ici-colo, unele creșteri nesemnificative, de 300-400 de lei, sau chiar scăderi de venituri, cum este cazul în învățământul superior.”

Simion Hăncescu, lider sindical în educație: „Acest proiect de lege este o cacialma, nu este o treabă serioasă. Anul acesta am fost nevoiți să apelăm la studenți pentru plata cu ora. Cadrele didactice se vor pensiona masiv, oamenii vor pleca din sistem și nu vor mai veni tineri competenți, fiind pus în pericol chiar viitorul educației.”

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