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Ce loc ocupă pașaportul românesc în clasamentul mondial al libertății de călătorie
FOTO: Arhivă
Clasamentul internațional evaluează pașapoartele în funcție de numărul destinațiilor în care titularii acestora pot călători fără a obține în prealabil o viză.
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