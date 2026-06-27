Cod roșu de caniculă în aproape toată România. Temperaturile urcă până la 41 de grade

Publicat 27 iun. 2026, 10:21 Sursă Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de caniculă pentru România. Valul de căldură persistă și se intensifică în mai multe regiuni, iar temperaturile vor ajunge până la 41 de grade. Meteorologii anunță disconfort termic accentuat, nopți tropicale și valori extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

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