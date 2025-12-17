Congresul SUA adoptă strategia de apărare pentru 2026 și reafirmă sprijinul pentru Europa, în contradicție cu poziția lui Donald Trump

Congresul SUA adoptă strategia de apărare pentru 2026

Congresul Statelor Unite a adoptat miercuri strategia de apărare pentru anul 2026, reafirmând sprijinul ferm al Washingtonului pentru alianțele sale din Europa, într-un demers care contrastează cu mesajele transmise recent de președintele Donald Trump și de administrația sa, relatează AFP.

Strategia este inclusă în National Defense Authorization Act (NDAA), document adoptat anual de ambele camere ale Congresului, de regulă cu un consens larg între democrați și republicani. Legea stabilește principalele priorități ale apărării americane pentru anul următor.

Buget record pentru apărare

Versiunea NDAA pentru 2026, care depășește 3.000 de pagini, prevede un buget total de peste 900 de miliarde de dolari, în creștere cu aproximativ 5 miliarde de dolari față de anul precedent. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat cu 77 de voturi pentru și 20 împotrivă.

Documentul subliniază importanța menținerii angajamentelor Statelor Unite față de aliații europeni, într-un context geopolitic marcat de tensiuni crescute și de competiția strategică cu Rusia și China.

Mesajul liderului majorității republicane

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a declarat marți că „cea mai sigură modalitate de a asigura pacea este de a o menține prin forță”, reluând sloganul „pace prin putere” promovat de Donald Trump la începutul celui de-al doilea mandat.

Într-un discurs susținut în Senat, Thune a evidențiat principalele măsuri incluse în NDAA pentru 2026, printre care:

construcția unui număr mai mare de nave de război, menită să reducă decalajul față de capacitățile navale ale Chinei;

lansarea sistemului de apărare antirachetă „Cupola de Aur”, inițiativă susținută de președintele Trump;

o majorare salarială de 3,8% pentru personalul militar american.

De asemenea, liderul republican a subliniat reformele propuse pentru procesele de achiziții ale Pentagonului, care includ eliminarea „a zeci de reguli și legi birocratice” considerate împovărătoare.