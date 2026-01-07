Cum și-au extins SUA teritoriul de-a lungul istoriei. De ce Groenlanda a intrat acum în calculele Washingtonului

De ce Groenlanda a intrat acum în calculele Washingtonului

De-a lungul istoriei sale, Statele Unite și-au extins semnificativ teritoriul printr-o serie de achiziții și transferuri care au remodelat harta Americii de Nord.

În prezent, această strategie revine în atenție, odată cu interesul manifestat de Washington pentru Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Regatului Danemarcei, relatează agenția EFE.

Președintele american Donald Trump ar fi deschis ideii de a cumpăra Groenlanda, informație confirmată de secretarul de stat Marco Rubio în discuții cu un grup de legislatori.

Potrivit acestuia, consilierii administrației americane lucrează la o strategie actualizată care să identifice posibile căi pentru achiziționarea teritoriului, considerat important din punct de vedere strategic și geopolitic.

Interesul pentru Groenlanda readuce în prim-plan precedentele istorice prin care SUA și-au mărit suprafața națională. În ultimii peste 200 de ani, administrațiile americane au realizat mai multe tranzacții teritoriale majore, care au stat la baza formării statului modern.

Una dintre cele mai importante astfel de achiziții a avut loc în 1803, când Statele Unite au cumpărat teritoriul Louisiana de la Franța pentru suma de 15 milioane de dolari.

Acordul, inițiat de președintele Thomas Jefferson și acceptat de Napoleon Bonaparte, a reprezentat un moment de cotitură în politica externă americană.

Prin această tranzacție, SUA și-au dublat aproape suprafața și au deschis drumul expansiunii spre vest. Teritoriul achiziționat, de aproximativ 1,3 milioane de kilometri pătrați, reprezintă peste 23% din suprafața actuală a Statelor Unite.

Acest precedent istoric este invocat frecvent în dezbaterile privind Groenlanda, un teritoriu vast, bogat în resurse și esențial pentru securitatea arctică, într-un context geopolitic global tot mai tensionat.