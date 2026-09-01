Harta pensiilor din România. Ce județe sunt la coadă și unde primesc seniorii cei mai mulți bani

Pensia medie din România a ajuns la 2.821 de lei în iulie 2026, însă veniturile pensionarilor diferă considerabil de la un județ la altul. Botoșani se află la baza clasamentului, cu o pensie medie de 2.229 de lei, în timp ce Hunedoara conduce județele cu 3.494 de lei. În Capitală, Sectorul 1 depășește pragul de 4.000 de lei.

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