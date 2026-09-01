Românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto și-a schimbat complet viața. Cum trăiește după 17 ani

ulian Constandachi a câștigat 11 milioane de euro la Loto în 2009 și s-a mutat la 2 Mai. A investit în proprietăți, dar nu le închiriază.
În locul unui stil de viață extravagant, fostul pompier a investit în terenuri și proprietăți aflate în apropierea Mării Negre. A construit o pensiune și mai multe căsuțe, însă acestea nu au devenit o afacere turistică. Proprietarul preferă să le păstreze pentru familie.
Câștigul care i-a schimbat viața
În vara anului 2009, biletul completat de Iulian Constandachi la o tragere Loto 6/49 i-a adus un câștig de 11 milioane de euro.
Premiul a reprezentat, la acel moment, cel mai mare câștig înregistrat în istoria Loteriei Române. Pentru pompierul din Galați, suma a însemnat o schimbare radicală a modului de viață.
După câștig, acesta a demisionat din structurile de intervenție și s-a mutat la 2 Mai, unde și-a investit o parte din avere în proprietăți.
Strategia sa a fost diferită de cea a câștigătorilor care aleg să cheltuiască rapid sume mari pe bunuri de lux sau să intre în afaceri riscante. Constandachi a preferat terenurile și construcțiile, iar o parte dintre proprietățile sale au rămas în afara circuitului comercial.
Pensiunea pe care nu vrea să o transforme în afacere
La 2 Mai, fostul pompier a construit o pensiune și mai multe căsuțe pe un teren pe care îl deține. Deși proprietățile ar putea fi folosite pentru cazarea turiștilor, milionarul nu este interesat să le închirieze.
„Eu locuiesc la 2 Mai din 2009, după ce am câștigat. Am deschis aici o pensiune, dar nu-mi place să stau să închiriez, e prea multă bătaie de cap. O las goală, stau eu în ea ca un pensionar liniștit. Am un teren unde am căsuțe, dar nu le folosesc pentru turism. Noi suntem familie mare, cine vrea să vină la mare, să stea la mine. Vin rudele mele, nepoții, nu vreau să am bătaie de cap”, a spus Iulian Constandachi pentru Cancan.
Proprietățile au devenit astfel mai degrabă un spațiu destinat familiei decât o sursă de venit. Căsuțele sunt puse la dispoziția rudelor și nepoților care vor să petreacă timp la mare.
Cum își petrece viața milionarul de la 2 Mai
La 17 ani după câștigul care i-a schimbat destinul, Iulian Constandachi spune că preferă un stil de viață liniștit. Își ocupă timpul cu grădinăritul și treburile gospodărești, face călătorii ocazionale și merge periodic la Galați, orașul de care este în continuare legat.
Fostul pompier nu are copii și spune că nu consideră că averea ar trebui să fie un motiv pentru a renunța la viața simplă pe care și-a ales-o.
„Copii nu am. Nu regret nimic în viața asta. Eu nu sunt un om avar, nu sunt lacom, îmi place să trăiesc în liniște, fără stres. Până la urmă asta oferă banii, o viață liniștită. Nu trăim o mie de ani, cât trăim, să o facem să fie frumos. Am un Mercedes GLS 350, nu m-am aruncat la ceva extravagant. Asta merge și vara, și iarna, e de familie. Sunt cel mai cinstit dintre toți.”