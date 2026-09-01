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Rata șomajului a crescut după un an de austeritate marca Bolojan. Zeci de mii de români și-au pierdut slujbele

Rata șomajului a crescut față de 2025

Rata șomajului a crescut față de 2025

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat1 sept. 2026, 09:37
SursăRealitatea.net

Rata șomajului a ajuns în iulie 2026 la 6,4%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar dacă este o scădere față de luna precedentă, cifrele arată o creștere vizibilă față de anul trecut: numărul șomerilor este cu peste 40.000 mai mare decât în iulie 2025, când guvernul Bolojan și-a asumat pachetul de măsuri de austeritate.

În total, în iulie 2026 au fost estimați 526.800 de șomeri, față de 484.800 în aceeași lună din 2025. Comparativ cu luna precedentă, numărul a scăzut, dar trendul anual rămâne în urcare, arată INS.

Diferențele între femei și bărbați se mențin: rata șomajului la femei este de 6,7%, cu 0,5 puncte procentuale peste cea a bărbaților, care se situează la 6,2%.

Cele mai îngrijorătoare cifre vin din rândul tinerilor. Pentru grupa 15–24 de ani, rata șomajului rămâne extrem de ridicată, de aproape 31%, potrivit datelor din perioada aprilie–iunie 2026.

În cazul adulților între 25 și 74 de ani, rata șomajului este de 5,2%, iar această categorie reprezintă peste 76% din totalul persoanelor fără loc de muncă.

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