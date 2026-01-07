O adolescentă de 14 ani din Cluj a sunat la 112 în timpul unui conflict violent între părinți. Polițiștii au intervenit de urgență

Polițiștii au intervenit de urgență

O fată în vârstă de 14 ani din județul Cluj a cerut ajutor la numărul unic de urgență 112, după ce între părinții săi a izbucnit un conflict violent. La scurt timp, polițiștii au ajuns la fața locului, iar incidentul s-a soldat cu deschiderea unor dosare penale pe numele celor doi adulți.

Potrivit anchetatorilor, părinții adolescentei erau despărțiți de o perioadă, iar minora locuia împreună cu tatăl. Scandalul ar fi început în momentul în care mama fetei s-a prezentat la locuința fostului partener, susținând că are dreptul să locuiască acolo.

Disputa a degenerat rapid de la schimburi verbale de replici la amenințări reciproce. Femeia le-ar fi spus polițiștilor că a fost agresată fizic, în timp ce bărbatul a declarat că a încercat doar să o scoată din locuință, apucând-o de braț.

Speriată de intensitatea conflictului, adolescenta a apelat numărul de urgență pentru a solicita intervenția autorităților. Polițiștii au emis un ordin de protecție pe numele bărbatului, acesta fiind obligat să păstreze distanța față de fosta parteneră. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul.