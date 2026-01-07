O adolescentă de 14 ani din Cluj a sunat la 112 în timpul unui conflict violent între părinți. Polițiștii au intervenit de urgență
O fată în vârstă de 14 ani din județul Cluj a cerut ajutor la numărul unic de urgență 112, după ce între părinții săi a izbucnit un conflict violent. La scurt timp, polițiștii au ajuns la fața locului, iar incidentul s-a soldat cu deschiderea unor dosare penale pe numele celor doi adulți.
Potrivit anchetatorilor, părinții adolescentei erau despărțiți de o perioadă, iar minora locuia împreună cu tatăl. Scandalul ar fi început în momentul în care mama fetei s-a prezentat la locuința fostului partener, susținând că are dreptul să locuiască acolo.
Disputa a degenerat rapid de la schimburi verbale de replici la amenințări reciproce. Femeia le-ar fi spus polițiștilor că a fost agresată fizic, în timp ce bărbatul a declarat că a încercat doar să o scoată din locuință, apucând-o de braț.
Speriată de intensitatea conflictului, adolescenta a apelat numărul de urgență pentru a solicita intervenția autorităților. Polițiștii au emis un ordin de protecție pe numele bărbatului, acesta fiind obligat să păstreze distanța față de fosta parteneră. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc incidentul.
Citește și:
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
- 17:50 - Trump amenință că SUA ar putea abandona deblocarea Strâmtorii Ormuz, după refuzul aliaților NATO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News