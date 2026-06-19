Primul val de căldură din această vară ajunge în România. ANM anunță temperaturi de până la 36 de grade

Primul val de căldură din această vară ajunge în România, iar temperaturile vor crește treptat în următoarele zile. Meteorologii anunță vreme tot mai caldă în mare parte din țară, cu valori care vor depăși 30 de grade, iar în vest se va ajunge la caniculă, conform Realitatea PLUS.
Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul țării, unde maximele vor urca frecvent la 35 de grade și izolat chiar la 36 de grade.
În aceste zone va crește și disconfortul termic, iar temperatura resimțită poate depăși 37 de grade.
Primul val de căldură din această vară ajunge în România
Meteorologul ANM Mihai Timu a explicat că temperaturile încep să crească de astăzi și vor continua să urce în zilele următoare. La început, vremea călduroasă va fi resimțită mai ales în vestul și sud-vestul țării, unde maximele vor trece de 30 de grade.
„Într-adevăr, în perioada următoare vom vorbi de primul val de căldură din această vară. De astăzi încep să crească temperaturile, dar ele vor continua și în zilele următoare. Astăzi vom vorbi doar de o vreme călduroasă în partea de vest și sud-vest a teritoriului, adică valori de peste 30 de grade. Mâine vremea călduroasă cuprinde mare parte din țară și în vest vom ajunge până la 34 de grade, iar de duminică deja vorbim de vreme caniculară tot în zona de vest a țării”, a spus meteorologul Mihai Timu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Potrivit acestuia, cele mai mari valori vor fi în câmpia de vest, în special în zona de câmpie din Banat și Crișana. Acolo, temperaturile pot rămâne foarte ridicate mai multe zile la rând, motiv pentru care meteorologii vorbesc despre un val de căldură.
În vestul țării se pot atinge 36 de grade
Meteorologul a precizat că, de duminică, în vestul țării va fi caniculă. Temperaturile vor ajunge frecvent la 35 de grade, iar izolat pot urca până la 36 de grade. Valorile vor rămâne ridicate și la începutul săptămânii viitoare, chiar dacă pot apărea mici oscilații de la o zi la alta.
„Ne referim la câmpia de vest, zona de câmpie din Banat și Crișana, acolo se vor înregistra frecvent 35, izolat 36 de grade și se pare că aceste temperaturi cu mici oscilații rămân cam la aceleași valori până și în prima partea săptămânii viitoare. Din acest motiv vorbim de un val de căldură pentru că sunt mai multe zile consecutive”, a explicat Mihai Timu.
În aceste condiții, oamenii vor simți căldura mai puternic, mai ales în a doua parte a zilei. Meteorologii atrag atenția că nu doar temperatura din termometre contează, ci și disconfortul termic produs de combinația dintre căldură și umezeală.
Disconfortul termic va fi ridicat în zonele afectate de caniculă
În zonele din vestul țării, indicele temperatură-umezeală, cunoscut ca ITU, poate depăși pragul critic de 80 de unități. Acest lucru înseamnă că organismul va suporta mai greu căldura, iar temperatura resimțită poate fi mai mare decât cea măsurată la umbră.
„Așa cum am spus, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în partea de vest a țării, acolo vom vorbi și de disconfort termic, în sensul că acel indice temperatură-umezeală, ITU, va depăși pragul critic de 80 de unități și mai ales în a doua parte a zilei. Practic vom vorbi de temperaturi simțite de peste 37 de grade, asta înseamnă acest ITU, înseamnă că procesul de transpirație prin care corpul se răcește când este foarte cald este mult încetinit”, a mai spus meteorologul.
În mod normal, pentru această perioadă, temperaturile ar trebui să se situeze mai ales între 25 și 30 de grade, în special în sudul și sud-vestul țării. Valorile anunțate pentru următoarele zile vor fi, așadar, peste normalul perioadei.
Temperaturile ar putea scădea spre finalul săptămânii viitoare
Mihai Timu a explicat că, spre finalul săptămânii viitoare, ar putea apărea o schimbare în circulația aerului. O masă de aer mai rece, venită dinspre nord, ar putea împinge temporar aerul foarte cald și ar putea aduce o scădere a temperaturilor.
„În mod normal ar trebui să avem cam până în 30 de grade, undeva în sudul, sud-vestul teritoriului, undeva maxim între 25 și 30 de grade. Este adevărat că spre jumătatea săptămânii viitoare, undeva după ziua de joi, mai degrabă spre finalul celeilalte săptămâni, sunt semnale că s-ar schimba circulația aerului, ar fi o pătrundere de aer din sector nordic, adică o pătrundere de aer mai rece care ar schimba pentru o perioadă scurtă de timp această masă de aer foarte caldă”, a declarat meteorologul.
Totuși, răcirea nu ar urma să însemne neapărat revenirea completă la valorile normale. Meteorologul a precizat că valul de căldură s-ar putea domoli pentru o perioadă, dar aerul foarte cald va rămâne prezent în sudul și centrul Europei și ar putea reveni spre finalul lunii.
Aversele și descărcările electrice pot apărea în continuare
Chiar dacă temperaturile vor fi ridicate, meteorologii spun că ploile nu vor dispărea complet. În fiecare după-amiază pot apărea averse și descărcări electrice, mai ales în zonele de munte. Izolat, astfel de episoade pot ajunge și în zonele mai joase de relief.
„Da, cu siguranță la contrastul termic creat între schimbul de mase vom avea și instabilitate atmosferică. E puțin departe, dar într-adevăr și în zilele următoare o să vedem, chiar dacă avem aceste temperaturi ridicate, nu scăpăm în totalitate de averse și descărcări electrice. Estimăm că ele să apară în fiecare după amiază, mai ales în zona de munte, însă pot coborî izolat pe spații mici și în zonele mai joase de relief. Dar deocamdată vorbim de o instabilitate ușoară, nu vorbim de acele furtuni puternice”, a mai punctat Mihai Timu.