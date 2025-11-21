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Restricții de trafic în București sâmbătă, din cauza „Crosului Loteriei Române”
Restricții de trafic în București sâmbătă, din cauza „Crosului Loteriei Române”
Societatea de Transport București anunță ca circulația rutieră în Capitală va fi afectată
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