Scandal pe piața muncii: Dacia și Renault, amendate pentru înțelegeri ilegale privind angajații

Dacia și Renault, amendate pentru înțelegeri ilegale privind angajații

Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a opt companii active în industria auto și în servicii de inginerie din România, printre care Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie, pentru practici ilegale pe piața muncii.

Autoritatea susține că firmele ar fi încheiat înțelegeri prin care își împărțeau forța de muncă, limitând astfel mobilitatea angajaților și menținând salariile la un nivel scăzut.

Potrivit Consiliului Concurenței, companiile au recurs la așa-numitele acorduri de tip „no-poaching”, prin care au convenit să nu recruteze și să nu încerce să atragă angajați de la firmele concurente. Practic, aceste înțelegeri au împiedicat specialiștii să își schimbe locul de muncă în condiții de concurență reală.

Advertising

Autoritatea de concurență subliniază că astfel de practici sunt considerate extrem de nocive, fiind asimilate acordurilor de fixare a salariilor. Atât Comisia Europeană, cât și Curtea de Justiție a Uniunii Europene consideră că aceste înțelegeri distorsionează piața muncii, reduc concurența între angajatori și pot duce la salarii mai mici și condiții de muncă mai puțin avantajoase pentru angajați.

În urma investigației, Consiliul Concurenței a constatat că firmele implicate — Alten Si-Techno Romania, Akkodis Romania, Automobile Dacia, Bertrandt Engineering Technologies Romania, Expleo Romania, FEV ECE Automotive, Renault Technologie Roumanie și Segula Technologies Romania — au stabilit să nu concureze între ele pentru recrutarea personalului calificat din domeniul producției auto, al ingineriei și al serviciilor de consultanță tehnică.

Mai mult, companiile ar fi convenit ca angajarea unui salariat de la una dintre firmele implicate să se facă doar cu acordul prealabil al angajatorului inițial, o practică interzisă de legislația europeană în materie de concurență.

Valoarea totală a amenzilor aplicate se ridică la aproximativ 32,15 milioane de euro, sancțiunile fiind dispuse pentru încălcarea articolului 101 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, care interzice înțelegerile restrictive de concurență.