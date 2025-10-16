TOT MAI MULȚI ROMÂNI ÎȘI AMANETEAZĂ AURUL PENTRU A PLĂTI FACTURILE

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Inflația topește bijuteriile românilor. Românii nu mai au ce pune pe masă și merg să-și amaneteze aurul pentru a putea supraviețui. Gramul de aur a ajuns la aproape 600 de lei la cursul BNR și atinge astfel un nou record. Economiștii însă ne sfătuiesc să fim prudenți înainte de a lua decizia de a amaneta bunurile.