Trump nu exclude un conflict militar cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva regimului Maduro

Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva regimului Maduro

Președintele american Donald Trump a declarat că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, într-un interviu acordat NBC News și difuzat vineri, potrivit Reuters și Xinhua.

Întrebat direct dacă exclude un conflict militar cu Venezuela, Trump a răspuns: „Nu o exclud, nu”, într-un interviu telefonic pentru NBC News.

Liderul de la Casa Albă a mai anunțat că noi petroliere vor fi sechestrate în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei, în cadrul unor măsuri menite să intensifice presiunea asupra guvernului condus de Nicolas Maduro.

Declarațiile vin după ce Donald Trump a ordonat, marți, o „blocadă” asupra tuturor petrolierelor aflate sub sancțiuni care intră sau ies din Venezuela. Decizia reprezintă cea mai recentă acțiune a Washingtonului pentru a lovi principala sursă de venit a regimului de la Caracas, exporturile de petrol.

Casa Albă nu a oferit imediat un comentariu suplimentar pentru Reuters cu privire la declarațiile președintelui.