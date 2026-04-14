Amical pentru „tricolori” în iunie, cu Țara Galilor, la București
România, amical cu Țara Galilor
Echipa națională de fotbal a României va avea ca adversară, în cel de-al doilea meci amical programat în luna iunie, selecționata Țării Galilor, la București, a anunțat, marți, pe site-ul oficial, Federația Română de Fotbal.
Ambele echipe au ratat calificarea la CM 2026, scrie Realitatea Sportivă.
Astfel, tricolorii vor întâlni Georgia, la Tbilisi, pe Stadionul Miheil Meshi, pe 2 iunie, iar pe 6 iunie, la București, pe stadionul Steaua, este programată întâlnirea cu Țara Galilor.
Meciul cu Țara Galilor va fi al șaselea între cele două selecționate, tricolorii având un palmares pozitiv: trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere. Ultima întâlnire între cele două reprezentative s-a disputat la Cardiff, în noiembrie 1993, partidă ce a consfințit calificarea tricolorilor la Cupa Mondială din 1994.
Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News