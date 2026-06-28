David Popovici luptă pentru a treia medalie la Roma

David Popovici s-a calificat, duminică, în finala la 200 metri liber de la Roma. El a înregistrat cel mai bun timp din cadrul acestei serii.
Românul a înregistrat 1:47,66 min.
David Popovici va lupta pentru medalie duminică, 28 iunie, de la ora 20:43, pe culoarul 4. După român, Jack McMillan din Marea Britanie şi Tomas Lukminas din Lituania au obţinut cei mai buni timpi de calificare.
După ce s-a impus în finala de 100 de metri liber de la Trofeul Settecolli, David Popovici a spus că vrea să doboare și recordul mondial la această probă.
”A fost o cursă bună, un timp de care sunt mulțumit, și mă intrigă, mă face să fiu curios de ce sunt în stare în niște condiții când sunt odihnit și pregătit ultraspecific spre European.
Sper să mai fie multe recorduri mondiale bătute în bazinul ăsta și în viitorul apropiat. Mă gândesc serios să bat recordul mondial la 100 de metri, poate la Paris, nu știu, poate în ianuarie, în septembrie, când o fi. O văd ca pe un când, nu ca pe un dacă.
E prima competiție internațională după Mondialele de anul trecut, am început foarte bine, mai am și proba de 200 de metri liber mâine. Recordul competiției era tot al meu, sincer, nu? Ah, nu, fir-ar, lasă că l-am luat acum. Nici nu mai știu pentru mâine cât e recordul. Nu contează foarte mult timpul, contează să fiu mai bun decât varianta mea de ieri.
E clar o competiție unde toți am venit în miezul antrenamentelor și știm la ce să ne așteptăm. Sunt printre antrenamente de Europene și mi-am depășit așteptările.
200 de metri liber e o probă mai complexă, mai alambicată decât suta, mai strategică, mai obositoare, dar mai ușor de calificat dimineața. Mâine îmi permit dimineața să înot mai încet și să mă calific și apoi seara să dau tot ce am mai bun. Dacă o să câștig, bine, dacă o să iau locul 25... bine, nu o să se întâmple, dar va fi la fel de bine.
La finalul zilei îmi iubesc meseria, sunt foarte privilegiat în felul ăsta să-mi câștig pâinea și să fiu obosit, în sine, de la faptul că oamenii strigă după mine să le dau autografe. Cu toată căldura asta, tot e mai frumos să înot în aer liber, îmi place”, a spus David Popovici, potrivit gsp.ro.
David Popovici consideră că Trofeul Settecolli reprezintă doar o etapă importantă în pregătirea pentru Campionatele Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august.