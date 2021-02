Zeci de părinţi au protestat, luni dimineaţa, în faţa Şcolii Gimnaziale din comuna Pleşoiu nemulţumiţi de faptul că la conducerea unităţii de învăţământ a fost numit director o persoană din afara şcolii.

Este a doua oară când oamenii protestează, iar unii dintre ei ameninţă că-şi vor muta copiii la alte unităţi de învăţământ. Ei sunt nemulţumiţi de faptul că noul director, Irina Tabacu, este o profesoară din afara şcolii, care nu cunoaşte elevii şi profesorii.

„Ne-am strâns aici pentru că ni s-a schimbat directorul. A venit o directoare care am înţeles că a fost la Strejeşti, unde are şi ora. Noi nu înţelegem de ce, dacă are ore la Strejeşti, de ce n-a rămas acolo. Da, i s-a terminat mandatul doamnei director Pungă, a depus acte pentru continuitate, dar dacă s-a considerat că nu se mai poate ca dânsă să mai fie director, trebuia să pună alt profesor din şcoală. Sunt foarte mulţi profesori capabili, titulari pe post. Nu înţelegem de ce a venit un om străin, care n-are absolut nicio oră în şcoală”, a declarat mama unui elev de la Şcoala Pleşoiu.

Părinţii au depus plângeri şi la inspectoratul şcolar, dar şi la Ministerul Educaţiei.

„La inspectorat ni s-a dat un răspuns care se citeşte printre rânduri: că asta este legea, că ei n-au ce să facă. Am făcut plângere şi la Ministerul Educaţiei, am fost şi la Consiliul Judeţean. Să ni se spună motivele pentru care a fost schimbată doamna directoare. Dacă au găsit defecte, să pună un director din şcoală care cunoaşte elevii, cunoaşte profesorii, are ore şi contact cu comunitatea. Dânsa ne-a spus că n-o interesează de copii şi de părinţi”, a adăugat ea.

Oamenii spun că nu-şi vor mai lăsa copiii la şcoala din sat, atât timp cât Irina Tabacu rămâne director.

„Nu i-am lăsat la şcoală şi nu îi vom lăsa. Îi vom retrage de la şcoală din acest motiv: nu suntem mulţumiţi de răspunsul de la inspectorat. Doamna director Simona Pungă are competenţe, este foarte capabilă, predă şi la ore”, a afirmat o altă femeie.

Contactat telefonic, inspectorul şcolar general al ISJ Olt, Victor Iacobescu, a refuzat să facă declaraţii pe această temă, motivând că le-a comunicat deja părinţilor punctul de vedere al inspectoratului.

Nici directorul Irina Tabacu nu a vrut să facă vreo declaraţie, solicitând să fie contactată după terminarea orelor de curs.

Sursa: Realitatea de Olt