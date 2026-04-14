Ana Maria Păcuraru, discuții cu jurnaliști de marcă din Occident despre cazul Realitatea PLUS: ”Libertatea de exprimare a fost câștigată în 1989, pe stradă”-VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Tot mai mulți jurnaliști din străinătate preiau cazul Realitatea PLUS și îl dau ca exemplu pentru a susține importanța libertății de exprimare. Jurnalistul Ana Maria Păcuraru, alături de avocatul Matei Ștefănescu, au avut un dialog cu jurnaliști din străinătate despre toate presiunile la care a fost supusă Televiziunea Poporului. De această dată au discutat cu jurnalistul american, Sierra Clair de la LindellTV. Printre altele, jurnaliștii străini au discutat și despre faptul că partidele aflate în opoziție, care au peste 30% din Parlament, nu au reprezentanți în CNA, CCR și Curtea de Conturi.

SIERRA CLAIR, jurnalist american: Relatăm un subiect foarte important, care continuă seria materialelor noastre despre lupta globală împotriva cenzurii și pentru vocile media independente. Am abordat acest subiect din perspectiva americană, lucrurile care se întâmplă aici, în Statele Unite ale Americii. Avem presa tradițională, care este în mare parte dominată de perspective de stânga. Dar este interesant să privim lucrurile la nivel global, pentru că există foarte multe locuri care se confruntă cu probleme similare, unde vocile independente sau conservatoare au dificultăți în a fi auzite sau sunt chiar reduse la tăcere și cenzurate.

Sună ca… ceea ce descrieți acolo, am avut situații similare în Statele Unite, unde există judecători care vin cu o agendă și practic și-au format deja opinia înainte de a asculta cazul sau orice altceva.

ANA MARIA PĂCURARU, jurnalist Realitatea PLUS: Suntem singura instituție media din top 5 care a oferit spațiu de emisie partidelor de opoziție. Suntem un post care… am întrebat efectiv de ce au fost anulate alegerile din 2024. Iar până astăzi, suntem în 13 aprilie 2026, încă nu am primit un răspuns. Anularea a avut loc în 2024.

Vrem pur și simplu să trăim într-un stat de drept, într-o democrație funcțională. Și vrem să știm ce se întâmplă, de aceea vrem să prezentăm adevărul din ambele perspective, atât ale opoziției, cât și ale celor aflați la guvernare.

Vorbim despre persoane diferite care au fost numite membri ai Consiliul Național al Audiovizualului de către partidele aflate acum la putere. Așadar, este o problemă ce ține de integritatea democrației, pentru că nimeni din opoziție nu se regăsește printre membrii CNA și nici în alte instituții esențiale pentru democrația din România. Aici vorbim și despre Curtea de Apel, care ne-a validat poziția și, desigur, a suspendat decizia CNA tocmai pentru că articolele în baza cărora am fost sancționați sunt ele însele în curs de analiză constituțională.

MATEI ȘTEFĂNESCU, avocat: Într-o societate democratică, și știm acest lucru foarte bine din Statele Unite ale Americii, media și presa liberă reprezintă un garant esențial al democrației. Pentru că între abuzurile de putere, abuzurile guvernului și drepturile fundamentale, singurul scut real este presa – o presă puternică, solidă și obiectivă. Iar ceea ce s-a întâmplat prin această decizie abuzivă (a CNA – n.r.) nu reprezintă o simplă greșeală sau o interpretare eronată a legii.

Realitatea PLUS este singurul post de televiziune care contestă activ guvernul. Este vocea a milioane de oameni care se opun acestui guvern, acestui președinte, care s-au opus anulării alegerilor fără niciun temei legal. Pentru că, din decembrie 2024 și până în prezent, nu a fost prezentată nicio dovadă privind baza legală.