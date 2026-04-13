Premierul Ilie Bolojan, mesaj după alegerile din Ungaria: Felicitări și apel la consolidare a parteneriatului strategic
13 apr. 2026, 10:51
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj public de felicitare adresat liderului politic maghiar Péter Magyar, în urma victoriei acestuia în alegerile recente.
Felicitări călduroase @magyarpeterMP
Pe victoria ta electorală! Așteptăm cu interes să consolidăm și mai mult Parteneriat Strategic, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viețile cetățenilor noștri, într-un loc mai puternic, mai unit și mai competitiv Uniunea Europeană. Vă dorim un mandat de succes, @magyarpeterM!
